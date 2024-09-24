Kuzey Kore, 'nükleer savaş caydırıcılığı'nı sınırsız ve sürekli güçlendirecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi ve Kuzey Kore İşçi Partisi yetkilisi Kim Yo Jong, ABD'nin nükleer denizaltısının Güney Kore'ye demirlemesinin ardından ülkesinin nükleer caydırıcılığını "sınırsız ve sürekli" güçlendireceğini açıkladı.

Seul merkezli Yonhap ajansı tarafından aktarılan açıklamada Kim Yo Jong, ABD'nin bölgedeki askeri hamlelerine sert tepki gösterdi.

ABD'nin nükleer stratejik varlıklarını sık sık bölgeye göndererek gücünü sergilemeye çalıştığını savunan Kim Yo Jong, "ABD'nin hegemonik hırslarının giderek daha da aşırı hale geldiğini" öne sürdü.

ABD'nin bu girişimlerinin, "nükleer tehdit ve şantaj yoluyla Kuzey Kore'yi sürekli baskı altında tutma amacı taşıdığını" belirten Kim, Kuzey Kore'nin bu tehditlere karşı nükleer caydırıcılığını hem nitelik hem de nicelik olarak sürekli artıracağını ifade etti.

Denizaltı ziyareti gerilimi tırmandırıyor

Kim Yo Jong, ABD'nin bölgedeki stratejik varlıklarının Kuzey Kore için korku unsuru olmadığını savunarak, "ABD'nin denizaltıları ve diğer stratejik varlıkları asla bu bölgede güvenli bir yer bulamayacak" dedi. Ayrıca, Güney Kore'nin liman ve askeri üslerinin de güvenli olmadığını vurgulayan Kim, bu durumun devam edeceğini kaydetti.

ABD'nin Virginia sınıfı nükleer denizaltısı "USS Vermont"un (SSN-792), Güney Kore'nin Busan limanına dün demirlemesi bölgede tansiyonu yükseltti.

Güney Kore Deniz Kuvvetlerinin açıklamasına göre, 7 bin 800 tonluk denizaltı, Busan limanına malzeme ikmali ve mürettebat dinlenmesi için ulaştı.

Bu ziyaret, Kore Yarımadası'nda Kuzey Kore'nin füze denemelerine yeniden başlamasıyla yükselen gerilimin ortasında gerçekleşti.

Kuzey Kore'nin son dönemde gerçekleştirdiği füze denemeleri, bölgedeki askeri hareketliliği artırırken, eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kore Yarımadası'ndaki durumu "1950'lerden bu yana en tehlikeli dönem" olarak nitelendirerek taraflar arasında diyalog çağrısında bulunmuştu.