Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı üç ABD'liyi Trump karşıladı

10 Mayıs 2018

Kuzey Kore'de gözaltında tutulan ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyareti ardından serbest bırakılan üç ABD vatandaşı Amerika'ya ulaştı.

Washington yakınlarındaki Andrews Askeri Hava Üssü'nde karşılayan ABD Başkanı Donald Trump "Bu akşam gerçekten muhteşem bu insanlar için çok özel bir akşam" dedi. Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a da teşekkür etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin ABD vatandaşlarını, Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planan zirveden önce "iyi niyet" göstergesi olarak salıverdiği belirtildi.

Trump görüşme yerinin de üç gün içinde duyurulacağını söyledi.

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacakları görüşmenin, Kore Yarımadası için olumlu bir gelişme olacağını belirtti.

Yonhap ajansının Kuzey Kore'nin Kore Merkez Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre Kim, Kuzey Kore ile ABD arasında yapılacak zirvenin, Kore Yarımadası'nda olumlu havanın geliştirilmesi ve iyi bir geleceğin inşası yönünde atılacak mükemmel bir ilk adım için tarihi bir buluşma olacağını söyledi.

Trump: Kuzey Kore 3 ABD'liyi serbest bıraktı