Lavrov: Seçime müdahale iddiaları birer fantezi

31 Ekim 2017

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ülkesinin ABD'de ve Avrupa ülkelerinde seçimlere müdahale ettiği yolundaki iddiaların "fantezi" olduğunu savundu.

Haberi veren Rus Interfax ajansına göre Lavrov, Rusya'daki Avrupalı Şirketler Derneği'nin toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "Bildiğiniz gibi, bir tek kanıt olmadan biz, sadece ABD seçimleri değil, aynı zamanda Avrupa ülkelerindeki seçimlere de müdahale etmekle suçlanıyoruz" ifadesini kullandı.

"Son dönemde bir iddiaya göre Güney Afrika'da hangi bakanın atanacağına da Moskova karar vermiş" diyen Lavrov, "Genellikle, fantezinin sınırı yoktur" şeklinde konuştu.