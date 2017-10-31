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Lavrov: Seçime müdahale iddiaları birer fantezi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın ABD ve Avrupa seçimlerine karıştığı iddialarının birer fanteziden ibaret olduğunu söyledi.

Lavrov: Seçime müdahale iddiaları birer fantezi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ülkesinin ABD'de ve Avrupa ülkelerinde seçimlere müdahale ettiği yolundaki iddiaların "fantezi" olduğunu savundu.

Haberi veren Rus Interfax ajansına göre Lavrov, Rusya'daki Avrupalı Şirketler Derneği'nin toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "Bildiğiniz gibi, bir tek kanıt olmadan biz, sadece ABD seçimleri değil, aynı zamanda Avrupa ülkelerindeki seçimlere de müdahale etmekle suçlanıyoruz" ifadesini kullandı.

"Son dönemde bir iddiaya göre Güney Afrika'da hangi bakanın atanacağına da Moskova karar vermiş" diyen Lavrov, "Genellikle, fantezinin sınırı yoktur" şeklinde konuştu.

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