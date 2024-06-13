Le Pen kararı sonrası görevden alındı: Kendini parti binasına kilitledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisinin ülkede birinci çıkmasının ardından erken seçim açıklaması üzerine Paris'te ilginç siyasi gelişmeler yaşandı.

İttifak yarışlarının başladığı Fransa'da, sol partiler, erken seçimler için tüm sol partileri bir araya getirecek bir "Halk Cephesi" kurulduğunu açıkladı. Fransa'nın ana akım sağ partisi Les Republicains'in lideri Eric Ciotti, Marine Le Pen'in aşırı sağcı Ulusal Ralli'si ile ittifak çağrısı yaptı.

Ancak partisinin kilit üyeleri oy birliğiyle kendisini görevden alma kararı aldı. Ancak Ciotti, görevde kalacağını açıkladı.

"Parti değerlerine hakaret"

AFP'de yer alan habere göre, Le Pen ile ittifak konusunu "parti değerlerine hakaret" olarak yorumlayan Les Republicains'in önde gelen isimleri, Ciotti'yi görevden almak üzere bir toplantı yapmayı planladıkları parti genel merkezine Çarşamba günü geldiler. Ancak binayı kilitli buldular.

Ciotti, X'te "tehditler aldıktan sonra" kapıları kapattığını ve "personelin güvenliğini garanti altına almak" zorunda olduğunu paylaştı ve "Bu öğleden sonra genel merkezde herhangi bir toplantı planlanmamıştı" diye yazdı.

Yedek anahtarla genel merkezin kapısı açıldı

Partililere Ciotti'yi nasıl dışarı çıkaracakları sorulduğunda, Le Pen'in Ulusal Rallisi'nin başkanı Jordan Bardella'dan Ciotti'den ofisini terk etmesini istemesini isteyeceklerini söyledi. Bir başka Les Republicains milletvekili ise itfaiyeyi çağıracaklarını söyleyerek şaka yaptı.

Parti üyeleri Ciotti'yi görevden almak için başka bir yerde toplantı yapmak üzere aceleyle ayrıldılar, ancak Ciotti bunun parti tüzüğüne göre mümkün olmadığını söyledi. Çarşamba günü öğleden sonra kilitli binanın dışında bir basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyordu.

Öğleden sonra Les Republicains'in genel sekreteri Annie Genevard yedek anahtarla parti merkezinin kapısını açarak birkaç milletvekilini içeri aldı. Kısa bir süre sonra Ciotti'nin orada olmadığını söyleyerek ayrıldılar.

Seçimler 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Oy oranı bakımından aşırı sağcı Ulusal Ralli'yi geçme şansı çok az olan Macron, Çarşamba günü geniş tabanlı bir merkezci koalisyon çağrısında bulundu ve ılımlı sol ve sağa kendisine katılmaları için çağrıda bulundu.