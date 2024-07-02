Le Pen: 'Mutlak çoğunluk olmadan yönetmeyi kabul etmeyeceğiz'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AP seçimleri sonrası aldığı erken seçim kararının ardından ilk turda, oyların yüzde 34'ünü alan aşırı sağcı Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi birinci çıktı.

İkinci turun heyecanla beklendiği Fransa'da, ilk turdan önce "Yönetmeye geliyoruz" ifadesinde bulunan Le Pen, yeni açıklamalarda bulundu.

Fransız kamu radyo kanalı France Inter'e konuşan Le Pen, başbakan olması halinde Jordaan Bardela'nın rolüne saygı duyacağını ve kendisinin "hükümetin bir parçası" olmak istemeyeceğini söyledi.

Le Pen, Ulusal Meclis'te mutlak çoğunluğu kazanamaması halinde hükümet kurma girişiminde bulunup bulunmayacağı sorusuna olumsuz yanıt verdi.

"Harekete geçme kapasitemiz yoksa hükümeti devralmayı kabul edemeyeceğimiz açıktır" diyen Le Pen "Biz yönetmek istiyoruz" ifadesinde bulundu.

Hükümette yer almayacağını ve Ulusal Meclis Başkanı olmayacağını belirten Le Pen, "Ben parlamento grubunun başkanı olacağım" dedi.

Le Pen ayrıca, "Ülkenin geleceği için temel olan bir seçime odaklanmış durumdayız" sözleri ile ikinci turu ciddiye aldıklarını vurguladı.