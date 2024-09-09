Le Pen'den 'siyasi çıkmazın aşılmasına dair' referandum çağrısı

Macron’un cumhuriyetçi gelenekten merkez sağcı Michel Barnier’yi başbakan atayarak kurmakla görevlendirdiği yeni hükümete meclisin en büyük siyasi ittifakı Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) destek vermeyeceğini açıklaması, yürütmeyi kırılgan hale getirirken aşırı sağcılar da yeni hükümete desteklerini göç ve güvenlik gibi önemli konularda fikir birliği şartına bağladı.

Ulusal Birlik (RN) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Le Pen, Macron’un erken genel seçime giderek ülkeyi içine sürüklediği kaosta yine de 'demokrasiyi canlı tutacak araçlara sahip olduğunu' belirterek referandumu işaret etti. Le Pen, "halka doğrudan karar verme yetkisi vermeye yönelik her yaklaşımı koşulsuz destekleyeceklerini" taahhüt etti.

"Gensoru vermekten çekinmiyoruz"

Barnier hükümetine peşinen hayır demese de "Fransızların unutulması ya da mağdur edilmesi halinde hükümete karşı gensoru vermekten çekinmeyeceklerini" söyleyen Le Pen, bir yıl içinde yeni seçimlerin yapılmasını umduğunu dile getirdi.

Le Pen, kendi partisinin en fazla oyu aldığı ancak Macron ve solcuların olası aşırı sağ hükümetini engellemek için ikinci turda üstü kapalı işbirliğine gittiği seçimlerin üzerine en kısa sürede seçime gidilmesinin iyi olacağı yorumunu yaptı. Le Pen, "Bu iyi çünkü Fransızların (mecliste) net bir çoğunluğa ihtiyacının olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı. Ayrıca Le Pen, Barnier’nin kuracağı yeni hükümette yer almayacaklarını kaydetti. Fransa’da Macron’un Ulusal Meclisi feshederek erken genel seçimlere gitmesinin ardından en erken bir yıl içinde tekrar seçime gidilebiliyor.