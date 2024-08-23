Libya Merkez Bankası'nda sular durulmuyor

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, BM yetkilisiyle Merkez Bankası krizini görüştü. Temsilciler Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, Salih ve Koury ülkenin doğusundaki El-Kubba şehrinde görüştü.

Açıklamada, Salih ve Koury'nin, "Ülkede, özellikle Libya Merkez Bankası ile ilgili son gelişmelerin ele alındığı, Libya'nın en önemli finans kurumunun çalışmalarının olumsuz etkilenmemesi için durumun sakinleştirilmesi gerektiği yönünde görüş birliğine vardıkları" bildirildi.

Salih ve Koury'nin Libya Merkez Bankasının Yönetim Kurulu'nun 'yürürlükteki mevzuata göre oluşturularak çalışmalarına devam etmesi' yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.

Ülkede mali ve ekonomik istikrar sağlanmalı

Açıklamada, kararın ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankası'nın görevlerini verimli ve etkili bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alındığına işaret edilmişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi ise 19 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada, Libya Başkanlık Konseyi'nin aldığı kararı reddettiğini duyurmuştu. Libya Merkez Bankası Başkanlığı'nı 2011'den bu yana Sıddık el-Kebir yürütüyordu. Libya Merkez Bankası, kısa bir süre önce Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in kaçırılması sebebiyle tüm işlemlerini askıya aldığını duyurmuştu.