Libya, Uluslararası Enerji Forumu’na üye oldu

Ulusal Birlik Hükümeti’ne (UBH) bağlı Petrol ve Gaz Bakanlığı’nın Facebook sayfasından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, IEF Yürütme Konseyinin, Aralık 2022 itibarıyla Libya'nın söz konusu forumun 72’nci üyesi olmasını onayladığı ifade edildi. Bakanlığın açıklamasında, Libya'nın üyesi olduğu diğer enerji örgütlerinde olduğu gibi IEF içinde de aktif bir şekilde rol oynayacağı kaydedildi.

Açıklamada, dünyada petrol ve gaz üretimi, tüketimi ve pazarlamasında faaliyet gösteren ülke ve kuruluşların yüzde 90'ından fazlasının IEF'ye üye olduğu bilgisi verildi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan Libya halihazırda günlük 1 milyon 200 bin varile yakın petrol üretiyor.