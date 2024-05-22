Libya'dan Yunanistan'a nota: 'Türkiye'nin hatırı sayılır bir etkisi var'

Libya geçici yönetimi, Yunanistan'ın Libya Büyükelçisi Nikos Garilidis'e yazdığı bir mektup ile Yunanistan'ın Girit adasının güneyinde sismik araştırma yaptığı bölgenin Libya'nın yetki alanında olduğunu söyledi.

Kathimerini gazetesi yazarı Vasilis Nedos'un haberine göre, Libya'nın mektubu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya gitmesinden kısa bir süre önce gönderildi.

Kathimerini'ye açıklama yapan yetkili kaynaklar, "Yunanistan, tüm eylemlerinde her zaman uluslararası hukuku takip ediyor" ifadesinde bulundu ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından birkaç gün içinde notaya "uygun dille" yanıt verileceğini söyledi.

"Türkiye'nin konuya dahiliyeti olduğu şüphesini gündeme getirdiğini" yazan gazete, Türkiye'nin Libya ile mütabakat yapmasının da etkisiyle Libya geçici hükümetinin üzerinde "hatırı sayılır bir etkisi var" değerlendirmesinde bulundu.