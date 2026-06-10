Lisanssız pilot skandalı: 16 yıl boyunca uçtu, milyonlarca dolar kazandı

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Kanada'nın önde gelen hava yolu şirketlerinden Air Canada'da görev yapan eski kaptan pilot Geoffrey Wall hakkında açılan dava, ülkede geniş yankı uyandırdı. Peel Bölge Polisi tarafından yapılan açıklamada, Wall'ın büyük ticari yolcu uçaklarında kaptan pilot olarak görev yapabilmek için zorunlu olan hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip olmadığı halde yıllarca uçuş gerçekleştirdiği iddia edildi.

900'den fazla uçuş yaptığı öne sürülüyor

Soruşturma dosyasına göre Wall, 2009 ile 2025 yılları arasında yurt içi ve uluslararası hatlarda 900'den fazla uçuşta görev aldı. Air Canada, pilotun geçerli bir ticari pilot lisansına sahip olduğunu ancak kaptanlık görevinde bulunabilmesi için gerekli üst düzey lisansın bulunmadığını doğruladı.

Peel Bölge Polisi Emniyet Müdür Yardımcısı Nick Milinovich, Wall'ın sahte lisans belgeleri kullanarak hem işverenini hem de düzenleyici kurumları yanıltmış olabileceğini belirtti.

Şirket: Uçuş güvenliği riske girmedi

Air Canada tarafından yapılan açıklamada, olayın tespit edilmesinin ardından pilotun aktif görevden uzaklaştırıldığı ve durumun Transport Canada'ya bildirildiği ifade edildi. Şirket ayrıca kapsamlı incelemeler sonucunda başka bir benzer vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Hava yolu şirketi, tüm pilotların altı ayda bir zorunlu eğitimlere ve yılda bir kez resmi uçuş kontrollerine tabi tutulduğunu vurgulayarak uçuş güvenliğinin tehlikeye girmediğini savundu.

Milyonlarca dolarlık gelir elde ettiği iddiası

Polis yetkilileri, Wall'ın kaptan pilot olarak görev yaptığı dönemde yaklaşık 2,9 milyon Kanada doları gelir elde ettiğini açıkladı. Ayrıca şüphelinin kaybolduğu iddia edilen pilot belgeleriyle ilgili olarak sahte ihbarda bulunduğu da öne sürüldü.

Kanada Ulaştırma Bakanı Steve MacKinnon ise olayın federal hükümet tarafından inceleneceğini belirterek, gerekli görülmesi halinde denetim süreçlerinin gözden geçirileceğini söyledi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.