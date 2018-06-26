LNG ihracatında lider değişmedi

26 Haziran 2018

Geçen yıl dünyada toplam 393,4 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatı yapıldı.

Buna göre, LNG'nin ana alıcısı Asya-Pasifik ülkeleri olarak kayıtlara geçti. Bu bölgeden sonraki en büyük alıcı Avrupa oldu.

Katar'ın LNG ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,5 azalarak 103,4 milyar metreküpe geriledi. Buna rağmen Katar LNG ihracatında zirvede yer aldı. 2016'da bu miktar 107,2 milyar metreküp olmuştu.

Katar'ı sırasıyla 75,9 milyar metreküple Avustralya, 21,7 milyar metreküple Endonezya ve 17,4 milyar metreküple ABD izledi.

Öte yandan Katar, 15,9 milyar metreküple en fazla Güney Kore'ye LNG sattı.

Ana alıcı Japonya

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla LNG ithalatını 113,9 milyar metreküple Japonya gerçekleştirdi.

Japonya'yı sırasıyla Çin, Güney Kore ve Hindistan izledi. Avrupa'da ise en büyük iki alıcı İspanya ve Türkiye oldu.

İspanya, geçen yıl 16,6 milyar metreküp LNG ithal ederken, onu 10,9 milyar metreküple Türkiye izledi.

Türkiye'nin ana LNG tedarikçileri ise Cezayir, Nijerya ve Katar olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2017 sonunda yayımladığı rapora göre, dünyada LNG talebi 2022'ye kadar 460 milyar metreküpe ulaşacak.

Rapora göre, küresel ölçekte LNG fiyatlarını gelecek dönemde Avustralya, ABD, Katar gibi büyük üreticiler yönlendirecek.

Kaynak: AA