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Londra'da '2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba' paniği

Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunması üzerine City Havalimanı hava trafiğine kapatıldı.

Londra'da '2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba' paniği
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Londra merkezine en yakın havalimanı olan City'nin uçak pisti yakınlarında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulununca, Havalimanı hava trafiğine kapatıldı.

Uzmanlar, City Havalimanı pistinin yakınlarınki Kral 5. George Rıhtımı'ndaki inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu teyit etti.

Bombanın etkisizleştirilmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle, City Havalimanı uçuşlara kapatıldı ve bölgede geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

Kaynak: DHA

Son dakika Londra

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