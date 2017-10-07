Londra'da araç yayaların arasına daldı: 11 yaralı
Lonra'da bulunan Doğa Tarihi Müzesi önünde bir araç yayalara çarptı. Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, 11 kişinin yaralandığı açıklandı.
Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da, Doğa Tarihi Müzesi önünde bir araç yayalara çarptı.
Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, 11 yayanın bacaklarından ve başlarından yaralandığı, 9'unun da çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Londra polisi yaptığı açıklamada olayın trafik kazası olduğu ve terörle bağlantısının bulunmadığını belirtti.
İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta bu yıl 3 terör olayında saldırganlar araçlarını yayaların üzerine sürmüştü.
22 Mart'tan bu yana meydana gelen toplam beş terör saldırısında 36 kişi hayatını kaybettiği ülkede, bir araçlı saldırıda da teravih namazından çıkan cami cemaati hedef alınmıştı.
Kaynak: AA