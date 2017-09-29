Londra’da konut fiyatları 8 yıl sonra ilk kez geriledi

29 Eylül 2017

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da konut fiyatları eylül ayında yüzde 0,6 geriledi.



Nationwide konut endeksi verilerine göre Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da konut fiyatları yüzde 0,6 gerileyerek, son 8 yıl içerisinde ilk kez azalış kaydetmiş oldu.

Birleşik Krallık genelinde ise konut fiyatları eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 2,0 artış kaydetti.Böylece ülke genelinde konut fiyatları yıllık bazda 2013 yılının haziran ayından bu yana en düşük artışını gösterdi.

Nationwide’dan yapılan açıklamada ülkede ortalama bir dairenin fiyatının ise 210 bin 116 sterlin seviyesinde olduğu belirtildi.

Konut fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Nationwide Başekonomisti Robert Gardner başkente konut fiyatlarındaki azalışın görünür seviyede olduğunu söyledi.

Kaynak: AA