Londra'da 'Trooping the Colour' geçit töreni düzenlendi

Çok sayıda asker, müzisyen ve devlet görevlisi katıldığı geçit törenine vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Bir vatandaş kanser tedavisi gören ve törene katılamayan Galler Prensesi Kate Middleton'ın maketi ile etkinliği izleyerek kendisine sevgi gösterisinde bulundu.