Londra'da 'Trooping the Colour' geçit töreni düzenlendi
250 yılı aşkın süredir Britanya hükümdarının resmi doğum günü olarak kutlanan 'Trooping the Colour' geçti töreninin bir parçası olan 'The Colonel's Review' geçit töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi.
AA
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Çok sayıda asker, müzisyen ve devlet görevlisi katıldığı geçit törenine vatandaşlar da ilgi gösterdi.
Bir vatandaş kanser tedavisi gören ve törene katılamayan Galler Prensesi Kate Middleton'ın maketi ile etkinliği izleyerek kendisine sevgi gösterisinde bulundu.