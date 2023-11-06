Londra'da Türk yatırımcıya 25 daire ayrıldı

Benzerlerinin neredeyse yarı fiyat avantajıyla satışa sunulan proje, eğitim birimleri, alışveriş merkezleri, tren istasyonları ve Thames Nehri’ne olan yakınlığıyla da öne çıkıyor. Projenin basın toplantısında konuşan GRED’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Meltem Türker, projede özel satışla gelen dairelerin metrekare fiyatlarının adeta bir fırsat niteliği taşıdığını dile getirdi.

Chelsea’de metrekare birim fiyatlarının ortalama 2 bin 396 pound, komşu bölgelerde ise 1200 pound olduğuna dikkat çeken Türker, bu projenin ise 950 poundluk birim fiyatıyla adeta yatırımcısına alırken kazandırdığını söyledi.

10 yılda fiyatlar yüzde 58,9 arttı

Bölgede son 10 yılda konut fiyatları yüzde 58.9 oranında artış gösterdi. Kira piyasası ise son 12 ayda yüzde 16.1 artış göstererek Londra ortalamasının üzerinde seyretti. Kiralar son 5 yılda ise yüzde 32.2 artarak Londra genelinin yine üzerine çıktı.

Ayrıca evlerin satış değeri Mart 2023 verilerine göre yılda yüzde 4.6 artış gösterdi. JLL araştırmasına göre Londra merkezinde 2023- 2027 kümülatif değer artışı tahmini ise yüzde19.3’ü bulacak. GRED kurucusu ve CFO’su Knut Gaskjenn de projenin “alırken kazandıran” bir proje olmasının yanı sıra devamında da yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğine vurgu yaptı. Gaskjenn, “One Clapham Junction’ın bulunduğu bu bölge son 10 yılda kümülatifte yüzde 66 fiyat artışı elde etmiş bir lokasyon.

Rakamlara bakıldığında ise konut kira gelirlerinin Londra ortalamasına kıyasla yüzde 24 artış sağladığı görünmekte. Tüm bu veriler ışığında yatırımcılar için en iyi bölgelerden biri olduğunu söylemek mümkün” dedi. İngiltere’den bu lansman için Türkiye’ye gelen Mountanvil Global Satış Direktörü Jon Hall ise Türkiye pazarının kendileri için de çok önemli olduğunu ve Türk yatırımcıların bu proje özelinde güncel oran ve faizlerle kredi kullanabileceğini söyledi.