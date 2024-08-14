Lübnan Başbakanı: Savaşı önlemeye yönelik diplomasinin şartları endişe verici

Lübnan'ı da kapsayan bölgesel tehlikeyi ele almak üzere liderler düzeyinde görüşmeler yaptıklarını aktaran Necib Mikati, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarının, ölümlerin, yıkımın, yerinden edilmenin tüm dünyanın gözü önünde işlendiğine dikkat çekti.

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan 'kontrollü çatışmaların' durdurulması için arabulucu konumdaki ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein bugün Beyrut'ta temaslarda bulunuyor.