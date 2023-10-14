Lübnan Hizbullahı İsrail'e ait gözetleme merkezini vurduğunu duyurdu

Lübnan Hizbullahı, İsrail işgali altındaki Şeba Çiftlikleri bölgesinde İsrail'e ait bir gözetleme merkezine saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah unsurlarının, Şeba Çiftliklerinde bulunan Birket en-Nakkar'da bir gözetleme ve izleme merkezine saldırdığı belirtildi.

Merkezin vurulduğu ve teknik donanımının büyük kısmının tahrip edildiği bilgisi geçildi.

İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, aynı bölgede İsrail'e ait 5 askeri noktaya güdümlü füze ve havan toplarıyla saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.