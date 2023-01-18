Lübnan hükümeti 116 milyon dolarlık krediye onay verdi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin başkanlığında, ülkedeki kronik elektrik sorununu ele almak için istisnai Bakanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda yapılan toplantının ardından bir basın açıklaması yapan Mikati, "İki tanker geminin taşıdığı ve elektrik üretiminde kullanılacak yakıtın satın alınması için 62 milyon dolar, elektrik üretim tesisleri ve dağıtım şebeklerinin onarım-bakımı için de 54 milyon dolarlık kredinin temin edilmesine onay verildi" ifadelerini kullandı.

Başbakan Mikati, Irak ile geçen yıl yapılan yakıt alımı anlaşmasının yenilenmesi için de bir komisyonun kurulmasına karar verildiğini söyledi.

Lübnan hükümetinin söz konusu krediyi Lübnan Merkez Bankası'ndan temin edeceği belirtildi.

ÖYH, toplantıyı boykot ediyor

Öte yandan Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, enerji gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulu Toplantısı'na katılmadı. Fayyad'ın, üyesi olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi'nin aldığı karar üzerine toplantıya katılım göstermediği kaydedildi.

Özgür Yurtseverler Hareketi (ÖYH), Mikati'nin müstafi bir başbakan ve hükümetinin de geçici olduğunu gerekçe göstererek, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Koalisyon hükümetinin önemli ortaklarından olan ÖYH, eski Lübnan Başbakanı Mişel Avn'ın görev süresinin dolduğu 31 Ekim 2022'den bu yana düzenlenen "istisnai" Bakanlar Kurulu Toplantısı'nı 2'nci defadır boykot ediyor.

Vatandaşlara günlük sadece 1 saat elektrik veriliyor

Ülkede 2019'dan itibaren derinleşmeye başlayan ekonomik kriz nedeniyle yakıtla çalışan elektrik üretim tesisleri durma noktasına gelmişti.

Lübnan'da, özellikle 2021'den itibaren uzun süre günlük ortalama 2 saat elektrik verilirken, vatandaşlar günün diğer saatlerinde ise çok pahalıya mal olan jeneratörlerle kısıtlı bir şekilde elektrik temin etmeye çalışıyor.

Son dönemde ise devlet tarafından vatandaşlara günlük sadece 1 saat elektrik verilebiliyor.