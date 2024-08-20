Lübnan: İsrail ateşkes çalışmalarını zora soktukça, intikam kaçınılmaz hale geliyor

Lübnanlı siyasi lider, 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzlaşmaz tavrı ve müzakereleri engelleme konusundaki ısrarının' Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen görüşmelerin başarısını engellediğini ve Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülecek görüşmelerin şansını yok edeceğini belirtti.

Siyasi lider, Hizbullah'ın, İsrail'in Şükür ve altı kişiyi öldürdüğü hava saldırısına güçlü yanıtının, "Gazze'de esir takası ve ateşkes görüşmelerinin şansının azalması ardından kaçınılmaz hale geldiğini" söyledi.

'Hassas füze projesi komutanı' Şükür 30 Temmuz'da öldürülmüştü

İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'taki Dahiye bölgesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısı Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür'ün (63) de bulunduğu 3'ü kadın ve 2'si çocuk, toplam 7 kişinin hayatını kaybetmişti.

İsrail basınında Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın 'hassas füze projesi komutanı' olarak atandığı aktarılmıştı. Hizbullah komutanı Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.