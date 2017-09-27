Lübnan, Kuzey Irak seferlerini durduracak

27 Eylül 2017

Lübnan'ın resmi hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), cuma günü itibarıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne uçak seferlerini durduracağını açıkladı.

MEA şirketinden yapılan yazılı açıklamada, kararın Irak hükümetinin talebi doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Erbil'den kalkan hiçbir uçağın da Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmasına izin verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, Erbil'de bulunan Lübnanlıların, Basra, Bağdat ve Necef Havalimanları'ndan güvenli bir şekilde Lübnan'a dönebilecekleri aktarıldı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu, bu sabah yaptığı açıklama ile yabancı şirketlerin Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'na yönelik tüm uçuşlarını cuma gününden itibaren askıya almalarını talep etti.

Kaynak: AA