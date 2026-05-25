Lübnan'da gerilim yeniden yükseldi: Fosfor saldırısı öne sürüldü

İsrail ordusunun, yürürlükteki ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail güçlerinin güneyde fosfor bombası kullandığını öne sürdü.

İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen sınır hattındaki gerilim devam ediyor.

Fosfor bombası iddiası

NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Sur kentine bağlı Galile beldesindeki ormanlık alanları fosfor bombalarıyla hedef aldı.

Saldırı sonrası tarım arazileri ile narenciye bahçelerinde yangın çıktığı aktarılırken, olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İHA saldırılarında 6 kişi yaralandı

Öte yandan İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının, Lübnan'ın güneyindeki Duveyr, Arnon, Yahmir eş-Şakif, Kefr Rumman ve Nebatiye bölgelerinde çeşitli noktalara saldırılar düzenlediği belirtildi.

İlk belirlemelere göre Duveyr'de düzenlenen saldırıda 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Vadi Cilo el-Bazuriyye yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yakınında gerçekleştirilen hava saldırısında ise 2 kişinin yaralandığı bildirildi.