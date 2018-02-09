Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çatışma: 1 ölü
Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda karşıt gruplar arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Lübnan'da Filistinli mültecilerin yaşadığı Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda karşıt gruplar arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü.
Bölgedeki AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda akşam saatlerinde başlayan çatışmada 1 Filistinli öldü, 1 Filistinli yaralandı.
Ağır silahların kullanıldığı ve hala devam eden çatışmalar nedeniyle Filistinli mültecilerin bir kısmının aileleriyle birlikte kampın dışına çıktığı belirtildi.
Atılan roketatarların bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden olduğu, kampın giriş ve çıkışlarının kapatıldığı aktarıldı.
Suikast iddiası
Yerel basında yer alan haberlerde "Fetih hareketinden bir yetkiliyi hedef alan suikast girişimi sonrası kampta çatışma çıktığı" iddia edildi.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de kamptan çatışma seslerinin geldiği ve siyah dumanların yükseldiği görülüyor.
Kaynak: AA