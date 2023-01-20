Lufthansa, ITA için teklifte bulundu

İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’ndan (MEF) yapılan yazılı açıklamada, “MEF, Alman Lufthansa’dan ITA Havayolları’nın azınlık hissesini satın almaya yönelik bir niyet mektubu aldı. Bakanlık, kararnamede belirlenen gerekliliklere uygun olarak teklifin yeterliliğini inceleme hakkını saklı tutar. Son bildirim tarihi olan bugüne kadar başka teklif gelmedi” ifadeleri kullanıldı.

Lufthansa da teklifi doğruladı. Açıklamada, Lufthansa’nın planının azınlık hissesinin yanısıra kalan hisselerin ileri bir tarihte satın alınmasına ilişkin opsiyonlar üzerinde anlaşmaya varmak olduğu da kaydedildi. İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon hükümeti, aralık sonunda ITA’nın özelleştirilmesi konusunda adım atarak, azınlık hissesinin satışına onay veren kararnameyi kabul etmişti. ITA, Ekim 2021’de mali desteklerle ayakta duran 75 yıllık Alitalia hava yolunun kapanmasının ardından kurulmuştu.

6 Ocak 1953’te kurulan Lufthansa, taşıdığı yolc sayısına göre Avrupa’nın en büyük ikinci havayolu.

Dünya üzerinde 310 noktaya uçan Lufthansa'da 107 bin kişi çalışıyor. Merkezi Köln’de olan şirket, aralarında Türk Hava Yolları’nın da bulunduğu 37 havayolu şirketiyle ortak uçuş yapmaktadır.

Şirket, Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt’un da sponsorudur.