M. Kerem Öztürk: Teknolojimizi geniş kitlelerle buluşturduğumuz için heyecanlıyız

TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV Technologies tarafından geliştirilen IATA sertifikalı “Common Use Passenger Processing System (CUPPS)” çözümü Batı Kazakistan’ın giriş kapısı Aktöbe Havalimanı’nda kullanılacak. Farklı havalimanı, havayolu ve yer hizmetleri teknik sistemlerinin ortak bir platformdan kullanımına olanak sağlayan CUPPS’den birbirinden farklı iş istasyonlarında faydalanılıyor. Sistemle, aynı zamanda, check-in ve uçağa biniş gibi yolcu işlemleri de sektör standardı teknolojilerle otomatize ediliyor.

TAV Technologies Genel Müdürü M. Kerem Öztürk, "Teknoloji uzmanlığımızı dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarında geniş kitlelerle buluşturduğumuz için heyecanlıyız. İnovasyona olan tutkumuz bizi, dijitalleşmeye odaklanmaya, yeni müşterilere çözümler sunmaya ve yolcu memnuniyetini iyileştirmeye teşvik ediyor. Gerçekleştirdiğimiz bu ortaklıkla Aktöbe Havalimanı’nda geliştirdiğimiz son teknoloji çözümlerini sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

"Dijital altyapımızı güçlendirdi"

Aktöbe Uluslararası Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Dastan Maliyev, "CUPPS, tüm yolcu işlem noktalarında kritik yolcu akış verilerini gösteren son derece özelleştirilebilir bir çözüm. Sistem, yolculara daha iyi hizmet sunmak ve operasyonel kaliteyi yükseltmek için dijital altyapımızı güçlendirdi"dedi.

Asya ile Avrupa arasında önemli bağlantı noktalarından biri olan Aktöbe Uluslararası Havalimanı, büyük ölçekli petrol, gaz, madencilik gibi projelerle ülkenin batısındaki sanayi bölgesine hizmet veriyor. Tek hissedarı Aktöbe bölgesi Maliye Departmanı olan havalimanından halihazırda 15 destinasyona (Nur – Sultan, Almatı, Aktau, Atyrau, Türkistan, Uralsk, Tiflis, İstanbul, Antalya, Şarm El-Şeyh, Moskova, Kazan, Bakü, Phuket, Dubai) direkt uçuş bulunuyor.