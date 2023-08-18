Macaristan, 2027'den itibaren Katar'dan LNG alacak

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından LNG'ye olan talep ciddi ölçüde artarken, Katar ve ABD'nin Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatları yoğunlaştı ve Macaristan gibi denize kıyısı olmayan ülkeler enerji kaynaklarını çeşitlendirmek zorunda kaldı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto basın toplantısında yaptığı açıklamada "Siyasi bir anlaşmaya vardık ve bunu enerji şirketleri Qatargas ile Macaristan'ın MVM'si arasında 2027'den itibaren Macaristan'a tedarik edilecek doğalgazın miktarını, hızını ve sevkiyat rotasını belirlemek için yapılan görüşmeler izledi" dedi.

Szijjarto, dünyanın en büyük LNG ihracatçısı olan Katar'ın 2027 yılına kadar yedek ihracat kapasitesi olmadığını belirtti.