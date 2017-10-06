Macaristan Başbakanı'ndan AB'ye suçlama

06 Ekim 2017

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) sığınmacılar konusunda Macar asıllı Yahudi iş adamı George Soros'un hazırladığı planı uyguladığını savundu.

Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, sığınmacı krizi ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yapan Orban, Brüksel'in Soros'un etkisi altında olduğunu iddia ederek, ''George Soros, insanları ve örgütleri satın aldı. Brüksel de onun etkisi altında. Tel örgüyü yıkıp milyonlarca sığınmacıyı Avrupa'ya sokmak daha sonra da bu sığınmacıları zorunlu bir şekilde dağıtmak istiyorlar. Bunu kabul etmeyenleri de cezalandırmak istiyorlar.'' diye konuştu.

Kaynak: AA