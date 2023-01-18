Macaristan'a Türk yapımı roketatar sistemi teklifi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Macaristan 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyen Varank, karşılıklı üst düzey ziyaretlerle, kurulan istişare mekanizmaları ve yapılan yatırımlarla, iki ülke arasındaki ilişkilerde her alanda muazzam ivme yakalandığını söyledi. Varank, Macaristan'ın Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli müttefiklerinden birisi olduğunu, bu ilişkinin sadece ekonomik ve ticaretle sınırlı olmadığına işaret etti.

Savunma sanayisinin son zamanlarda iki ülke arasında işbirliğinin arttığı bir alan olduğunu ifade eden Varank, ''Bunlarla ilgili yaptığımız görüşmelerde Macaristan'ın bundan memnun olduğunu, Türk şirketlerinin bu ilişkiden memnun olduğunu gördük. Önümüzdeki dönemde de bu süreci devam ettireceğiz. Savunma sanayisi anlamında Macaristan'ın en önemli ortaklarından bir tanesi olmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye insansız hava araçlarında çok ciddi bir oyuncu. Bu kabiliyetimizi de dost ve müttefik Macaristan'la paylaşmaya hazırız. Bu alanlarda da gerekli işbirliği görüşmelerini yapıyoruz'' dedi.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ise Avrupa'nın savaş nedeniyle ciddi kriz yaşadığını, Türkiye ile Macaristan arasındaki işbirliğinden dolayı ülkesinin enerji güvenliğinin garanti altında olduğunu söyledi.

"İhtiyaç varsa desteğe hazırız"

Bir Macar gazetecinin, ülkenin gündeminde yer alan ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemlerinin satın alınıp alınmayacağına yönelik sorusuna ilk olarak Bakan Varank yanıt verdi. Varank "Macaristan HIMARS konusunda bir adım atacak mı atmayacak mı bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim; ona alternatif ürünleri biz Türkiye'de üretiyoruz. Bunlarla ilgili de ihtiyaç varsa biz bu ürünlerle ilgili gerekli desteği vermeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.