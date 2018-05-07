Macaristan'da hükümet kurma görevi Orban'da

07 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Ader, Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etmesinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, 8 Nisan'daki seçimleri Fidesz-KDNP ittifakının kazandığını ve bu yüzden hükümeti kurma görevini Viktor Orban'a verdiğini açıkladı.

Orban ise hükümetinin en önemli görevinin Macaristan'ın güvenliğini ve Hristiyan kültürünü korumak olduğunu söyledi.

Seçimlerde, parlamentodaki 3'te 2'lik çoğunluğu elde ettiklerini hatırlatan Orban, kendisinin ve partisinin tüm Macarlara hizmet edeceğini ifade etti. Orban ayrıca kabinesinde 7'si politikacı, 7'si teknokrat toplam 14 bakanın görev yapacağını belirtti.

Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 49'unu aldı

8 Nisan'da düzenlenen seçim sonuçlarına göre, iktidardaki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) ittifakı oyların yüzde 49'unu, Jobbik yüzde 19'unu, Macaristan Sosyalist Parti (MSZP) - Macaristan için Diyalog Partisi (PM) yüzde 11'ini, Yeşiller Partisi (LMP) yüzde 7'sini, Demokratik Koalisyonu (DK) ise yüzde 5'ini alarak mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

Macaristan'da seçimleri Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı

Kaynak: AA