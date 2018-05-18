Macaristan'da yeni hükümet kuruldu

18 Mayıs 2018

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, Başbakan Viktor Orban'ın sunduğu kabineyi onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Ader tarafından kabul edilen 13 bakan mazbatasını aldı. Bakanlar daha sonra parlamentoda yemin ederek görevlerine başladı.

Ulusal Mecliste yeni kabinesini tanıtan Başbakan Orban, kabinesinin önceliğinin Macaristan olacağını ancak yapacakları çalışmalarla Avrupa'yı da güçlendirmek istediklerini söyledi.

Macaristan'ın çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu, Avrupa'yı ise göçün tehdit ettiğini öne süren Orban, ''Göç Avrupa'yı uzun yıllar tehdit etmeye devam edecek. Milyonlarca insan Avrupa'ya doğru yola çıkmak için hazır bekliyor. Bu yüzden savunma yeteneklerimizi güçlendirmeye, sınırımızı korumaya ve güvenlik risklerini soğukkanlı bir şekilde ele almaya ihtiyaç var.'' diye konuştu.

Orban'ın yeni kabinesi

Yeni kabinede, Zsolt Semjen Başbakan Yardımcısı, Mihaly Varga Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, Sandor Pinter Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı, Peter Szijjarto da Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı olarak koltuklarını korudu.

Kaynak: AA