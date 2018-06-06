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Macaristan'daki nükleer santralde arıza

Macaristan'ın Paks nükleer santralinde türbin arızası meydana geldi. Yetkili kaynaklardan yapılan açıklamada, güvenlik tehdidi olmadığı belirtildi.

Macaristan'daki nükleer santralde arıza
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Macaristan'ın, Sovyet yapımı Paks nükleer santralinde bulunan dört enerji üretim bloğundan birindeki türbinin arızalandığı, durumun güvenlik açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığı açıklandı.

Nükleer santralin internet sitesinde yer alan açıklamada arızanın bir numaralı blokta, öğlen saatleri öncesinde meydana geldiği bildirildi.

Blokta elektrik üretimi yarıya inerken, üretimdeki azalışın ne kadar süreceği belirtilmedi.

Kaynak: Reuters

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