Macron: Elimizden geleni yaptık, kaybeden Britanya olur

16 Ocak 2019

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'ni anlaşma olmadan terk etmesi halinde en büyük kaybedenin Britanya olacağını söyledi.

İngiliz Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını reddetmesi sonrasında açıklama yapan Macron, "Britanya için ilk seçenek anlaşmasız şekilde Birlik'ten ayrılmak. Bu herkes için korkutucu. Böyle bir durumda ilk kaybedenler Britanyalılar" diye konuştu.

"İkinci seçenek ise Avrupalılardan alabileceklerinde iyileştirme sağlamaya çalışmaları olacak" ifadelerini kullanan Macron, "Böyle bir durumda bir veya iki şeyde iyileştirme yapılması beklenebilir, ancak bunun mümkün olacağını düşünmüyorum, çünkü biz Brexit anlaşması için yapabileceğimizin maksimumunu yaptık ve Avrupa'nın çıkarların savunmayı bırakıp Britanya'nın iç siyasi konuların çözemeyiz" dedi.

İngiliz Parlamentosunda dün akşam yapılan oylamada, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı çıkış anlaşması 202 evete karşı 432 hayır oyu ile reddedilmişti.

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