Macron: Güçlü bir Irak devleti istiyoruz

05 Ekim 2017

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Elysee Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.



Macron, İbadi ile değindikleri önemli konulardan birinin terörle mücadele olduğuna işaret ederek, "Fransa, terörle mücadele etmek için sonuna kadar ve gerektiği kadar Irak'ta bulunacaktır." ifadelerini kullandı.



Irak'ın bütün sorunlarını çözebilmesi için Fransa'nın desteğinin devam edeceğini vurgulayan Macron, "Irak'ın istikrarı için Suriye'nin istikrarı gereklidir." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Macron, "Referandumdan önce ve sonra söylediğim gibi Irak'ın toprak bütünlüğünü ve güçlü bir Irak devleti istiyoruz. Gelecek hafta ve aylarda Irak'ın bütünlüğü adına bir diyaloğun oluşması gerekiyor ve Kürtlerin hukuki hakları anayasal çerçevede verilmelidir." dedi.

"Kimse federal yetkiyi ihlal edemez"

Irak Başbakanı İbadi ise konuşmasında, IKBY tartışmalı referandumun neden olduğu gerginliğe rağmen, Irak'ın DEAŞ'la mücadelesinin zayıflamaması için peşmergelerin Irak güvenlik güçleriyle birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.



DEAŞ'ın son kalelerinin ele geçirildiğine işaret eden İbadi, "Irak güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma istemiyoruz. Federal yapı üstünlüğünü korumalıdır. Kimse federal yetkiyi ihlal edemez." dedi.

Kaynak: AA