Macron, Starmer, Merz... Avrupa liderlerinin tren yolculuğunda kokain iddiası

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında sosyal medyada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Konuya ilişkin ilk paylaşımı, komplo teorileriyle bilinen Amerikalı yayıncı Alex Jones yaptı.

Jones, liderlerin Ukrayna'nın başkenti Kiev'den dönerken gerçekleştirdikleri tren yolculuğunda çekilen bir videoyu paylaşarak, görüntülerde “kokain benzeri beyaz bir toz” bulunduğunu ve bu maddenin Macron tarafından hızla cebine atıldığını iddia etti. Aynı videoda Merz’in bir kaşığı gizlediğini, Starmer’ın da bu esnada yanlarında bulunduğunu öne sürdü.

DEVELOPING SCANDAL: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. All three of the “leaders”… pic.twitter.com/M2h5Fhzo5h