Macron: Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı kanıtlanırsa vururuz

14 Şubat 2018

Elysee Sarayı'nda gazetecilerle bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Esed rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullanılmasının Fransa'nın "kırmızı çizgisi" olduğunu ifade eden Macron, Esed rejiminin Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullandığına dair kanıtların olması halinde kimyasal silahların bulunduğu yeri vuracaklarını söyledi.

Macron, bugün ellerinde kimyasal silahların sivillere karşı kullanıldığına dair kanıt bulunmadığını ve bu konuyu ciddi bir şekilde takip ettiklerini belirtti.

Macron-Putin görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü telefonda görüşen Macron, Doğu Guta ve İdlib'de insani durumunun sürdürülemeyeceğini ve Putin'den Esed rejiminin bunu durdurmasını istemişti. Macron, Putin'e Esed rejiminin Suriye'de sivillere karşı son haftalarda olası klor gazı kullanımına dair endişelerini dile getirmişti. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esed rejiminin şimdiye kadar 211 kez sivil yerleşimlerine yönelik kimyasal silah saldırısı düzenlediğini, bin 357'si sivil, toplam bin 421 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.

Esed rejiminin kimyasal silah kullanımının 19 Ağustos 2014 itibarıyla sona ermiş olması gerekiyordu. Zira rejim, 21 Ağustos 2013'te Şam'ın Doğu Guta bölgesinde bin 400'ün üzerinde sivili kimyasal silah ile öldürmesinin ardından Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütünün (KSYÖ) devraldığı stokunu imha sürecine dahil olmuştu. Bu sürecin yolunu Rusya, ABD'nin daha önce ilan ettiği "kırmızı çizgisi" gereğince müdahalesini engellemek için yaptığı teklifle açmıştı. Ancak KSYÖ'nün tüm stokun imha işleminin tamamlandığını duyurmasının ardından Esed rejimi, öldürmenin yanı sıra korkutup göç ettirmek için de kimyasal saldırılarını sürdürdü.

BM ile KSYÖ ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de, rejimi, Han Şeyhun'da en az 100 sivilin öldüğü 4 Nisan 2017 tarihli kimyasal silah katliamından sorumlu bulduğu raporunu BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sundu.

JIM'in kararı, tek başına katliamın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasına yetmiyor. Suriye'nin UCM üyesi olmaması nedeniyle, rejimi BMGK'nin UCM'ye sevk etmesi gerekiyor. Henüz BMGK'de böyle bir adım atılmazken, Esed rejimi kimyasal silaha başvurmaya devam ediyor.

Kaynak: AA