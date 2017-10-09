Macron'a ekstra güvenlik önlemi

09 Ekim 2017

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Elysee Sarayı için güvenlik önlemleri arttırıldı.

Resmi yetkililerden edinilen bilgilere göre, herhangi bir terör saldırısına karşı Macron'un korumalarına destek olmak için bundan sonra 50 ilave polis Macron'un şehir içindeki temaslarına eşlik edecek.

Diğer taraftan araçlı saldırılara karşı kullanmak amacıyla Saray'ın girişinin bulunduğu Faubourg Saint-Honore caddesindeki yola arabaların geçişini engelleyen elektrikli demir engeller yerleştirilmeye başlandığı görüldü.

Bu önlemlerin terör tehdidine karşı alındığı, en son 19 Haziran'da Macron'un aracı Champs-Elysees (Şanzelize) caddesinden geçerken, bir kişinin arabasından inerek Macron'u koruyan jandarmalara müdahale ettiği, bunun da güvenlik açığı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA