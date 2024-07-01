Madrid'de 2000 yılından eski araçlara trafik yasağı

Avrupa'daki büyük şehirler içinde hava kirliliği sorununun en fazla yaşandığı yerlerden biri olan Madrid'de, dizelde 2006, benzinli de 2000 yılından eski araçların dolaşıma çıkmasına yasak getirildi. Benzer yasaklar İspanya'da daha önce de uygulanmış fakat bu önlemler uygulama yapılan şehirlerin havasının temizlenmesi için yeterli olmamıştı.

400 bine yakın araç karardan etkilenecek

Çevre kirliliği önlemleri kapsamında Mayıs 2021'den bu yana Madrid'de kent merkezi için belirlenen 'düşük emisyonlu bölge' ile 'M-30' adlı merkeze en yakın çevre yolunu kapsayan trafik alanında dolaşımları engellenen eski araçlara, yasağa uymamaları halinde 200 Euro para cezası (erken ödemede 100 Euro) verilecek.

Belediye, çevre kriterlerini karşılamayan araçların kontrolünü yapmak için kent merkezine ve M-30 çevre yolu üzerine 500 kamera yerleştirildiğini duyurdu. Yeni uygulamanın, 400 bine yakın eski aracın kente girişini engellemesi öngörülüyor.

'Düşük emisyonlu bölgeler' uygulaması

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çevre kirliliğini önlemek için belirlenen 'düşük emisyonlu bölgeler' uygulaması yaklaşık 320 kentte uygulanıyor. Madrid, çevreye zararlı gazları azaltmak ve nitrojen dioksiti metreküp başına 40 mikrogram olan minimum seviyeye getirmek için 1999-2010 döneminde sürekli olarak AB'den uyarılar almıştı.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, Ocak 2023'te yaptığı açıklamada, "Madrid nihayet nefes alıyor" diyerek, nitrojen dioksit verilerinin düştüğünü duyursa da çevre kirliliğine karşı önlemlerde Madrid, AB kriterlerini halen tam olarak yerine getirmiyor.