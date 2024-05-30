Mahkeme sonuçlandı: 14 aktivist 'hükümeti devirmeye çalışmak'tan suçlu bulundu

Hong Kong özel idari bölgesinde, Çin'in Ulusal Güvenlik Yasası'nın şimdiye kadarki en geniş kullanımı yaşandı ve 14 aktivist "hükümeti devirmeye çalışmak"tan suçlu bulundu.

Aralarında eski milletvekilleri Leung Kwok-hung ve Helena Wong, gazeteci-kampanyacı Gwyneth Ho ve hemşire Winnie Yu gibi 2019'daki kitlesel protestolara katılan isimlerin de bulunduğu toplamda 47 kişi, 2020 seçimleri öncesinde "resmî olmayan ön seçin düzenleyerek hükümeti devirmeye çalışmak"la suçlandı.

Mahkeme, savcılığın görüşüne katılarak, bu kişilerin yasama organına seçilmiş olmaları halinde "Hong Kong için anayasal bir kriz yaratmış olacaklarına" hükmetti.

Mahkeme ayrıca, üç yıldan uzun bir süre önce tutuklandıklarında sanıkların evlerinde ve cihazlarında bulunan mektupları ve kampanya materyallerini de delil olarak gösterdi.

Mahkeme, sanıklardan ikisinin, eski bölge meclis üyeleri Lawrence Lau ve Lee Yue-Shun'un "planın tarafları" olduklarından veya "devletin gücünü yıkma niyetleri" olduğundan "emin olamayacağını" söyleyerek beraatlerine karar verdi.

BBC'de yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı, beraat kararlarını temyize götüreceklerini söyledi.

Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal etmekle suçlanan ve Britanya'da sığınma hakkı bulunan Simon Cheng BBC'ye verdiği demeçte, "Hong Kong vatandaşları arasında demokrasi ve özgürlük için duyulan çeşitli ve evrensel özlemi özetliyorlar" dedi.

Bugüne kadar yaklaşık 300 kişi, Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal etmek gerekçesiyle tutuklandı.