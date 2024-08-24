Mali'de sel nedeniyle 'ulusal afet' ilan edildi
Mali Hükümeti yetkilileri, ülkede şiddetli yağışların neden olduğu sellere dikkat çekti. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, sellerden başka yıldırım düşmesi ve fırtınaların da yaşandığı belirtilerek, ülkede 'ulusal afet' ilan edildiği bildirildi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mali'de şiddetli yağışların neden olduğu seller sonrası 'ulusal afet' ilan edildiği bildirildi.
Son haftalarda kaydedilen yağmurların 17 bölgede 7 binden fazla haneyi ve 50 bine yakın kişiyi olumsuz etkilediği vurgulanan açıklamada, olumsuz hava koşullarının 30 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.