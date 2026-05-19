Mango'nun milyarder kurucusunun ölümünde şok gelişme! İsak Andiç'in oğlu tutuklandı

İspanyol moda devi Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İspanya basınında yer alan haberlere göre Andiç'in oğlu Jonathan Andiç, soruşturma kapsamında cinayet şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Katalan polisinin, uzun süredir devam eden soruşturma kapsamında Jonathan Andiç hakkında işlem yaptığı belirtildi.

Soruşturma 2024'teki ölüm olayına dayanıyor

Türk ve İspanyol vatandaşı olan İsak Andiç, Aralık 2024'te İspanya'da gerçekleştirdiği dağ yürüyüşü sırasında hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, babasının yanında bulunduğu belirtilen Jonathan Andiç hakkında inceleme yürütüldüğü kaydedildi.

Şirket hisselerinin büyük bölümü ailede

Forbes verilerine göre yaklaşık 4,5 milyar Euro'luk servetiyle İspanya'nın en zengin iş insanları arasında gösterilen İsak Andiç, uzun yıllar şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürüttü.

Jonathan Andiç ile iki kız kardeşinin, şirket hisselerinin yüzde 95'ine sahip olduğu belirtildi. Kalan yüzde 5'lik payın ise şirketin CEO'su Toni Ruiz'e ait olduğu ifade edildi.

Jonathan Andiç'in yönetim kurulunda yer aldığı ancak son dönemde şirketin icra yönetiminde aktif görev üstlenmediği kaydedildi.

Aileden açıklama geldi

Andiç ailesi daha önce yaptıkları açıklamalarda ölüm olayının bir kaza olduğunu savunmuştu.

Aile tarafından yapılan son açıklamada ise, "Yetkili birimler Jonathan Andiç'ten 14 Aralık 2024 tarihli kaza ile ilgili bir açıklama yapmasını istedi. Kendisi adli süreçlerle tam işbirliği içinde olmaya devam etmektedir. Bu süreç adli gizlilik kapsamındadır, şu an için söyleyecek başka bir şeyimiz yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Şirket yönetiminde önemli görevler üstlenmişti

İsak Andiç'in, şirketin yönetiminde bulunduğu dönemde oğlu Jonathan Andiç'e daha fazla sorumluluk verdiği belirtildi.

Jonathan Andiç'in 2014 yılında CEO görevine getirildiği, ancak şirket zararlarının artmasının ardından yönetimin yeniden İsak Andiç'e geçtiği ifade edildi. Daha sonra 2020 yılında Toni Ruiz'in CEO olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Jonathan Andiç'in ilerleyen dönemde Mango Man erkek giyim bölümünün başında görev yaptığı, 2025 yılında ise bu görevden ayrıldığı aktarıldı.