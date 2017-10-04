Maria kasırgasının bilançosu: 90 milyar dolar zarar
Porto Riko'da Maria kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı. Kasırganın 90 milyar dolarlık zarara neden olduğu tahmin edilirken, bölgedeki elektrik şebekelerinin yüzde 95'ine enerji verilemiyor.
Porto Riko'da Maria kasırga nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 34'e çıktığı bildirildi. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye yaptığı kısa ziyaretten sonra basın toplantısı düzenleyen Porto Riko Valisi Ricardo Rossello yaptı.
Rossello, saatteki hızı 250 kilometreyi bulan rüzgarlarıyla 20 Eylül'de bölgeyi vuran kasırganın Porto Riko'da 90 milyar dolar zarara yol açtığını kaydetti. Vali Rossello, elektrik şebekelerinin yüzde 95'ine hala enerji verilemeyen ülkede, bu ayın sonunda elektriğe erişim oranının yüzde 25'i bulmasını umduklarını ifade etti.
Trump, bölgeye dün gerçekleştirdiği ziyarette, 2005'te New Orleans'ı vuran Katrina kasırgasında bin 833 kişinin öldüğünü hatırlatarak Porto Riko'daki belediyeleri aldıkları önlemler için tebrik etmişti.
Kaynak: AA