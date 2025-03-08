Maxar'dan kritik açıklama: Trump’ın talimatı sonrası ABD, Ukrayna’ya uydu desteğini durdurdu

Uydu görüntüleme şirketi Maxar, ABD'nin Ukrayna’ya sağladığı uydu görüntülerini engellediğini doğruladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda alınan bu karar, Ukrayna'nın istihbarat toplama ve hedef belirleme süreçlerini olumsuz etkileyebilir.

Maxar tarafından yapılan açıklamada, şirketin ABD hükümetiyle ve diğer müttefik ülkelerle çeşitli jeo-uzamsal verileri sağlamak için sözleşmelerinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "ABD hükümetinin, Global Enhanced GEOINT Delivery Programı (GEGD) kapsamında Ukrayna'ya sağlanan ticari uydu görüntülerine erişimi askıya aldığı" belirtildi. Ancak diğer sözleşmelerde bir değişiklik olmadığı vurgulandı.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde kıdemli danışman olarak görev yapan Mark Cancian, Ukrayna'nın bu erişimi kaybetmesinin savaş sahasında büyük bir eksiklik yaratabileceğine dikkat çekti.

Cancian, "Maxar görüntüleri olmadan, insansız hava aracı (İHA) operatörleri hedefleri yeterince hassas şekilde belirleyemez ve istihbarat servisleri Rusya’nın askeri kapasitesini tespit etmekte zorlanır" dedi.

Trump yönetimi, 3 Mart'ta Ukrayna’ya yapılan tüm askeri yardımları süresiz olarak askıya alma kararı almıştı. Uzmanlar, bu kararın Ukrayna'nın ekipman tedarikini önemli ölçüde azaltacağını ve ülkenin savunma kapasitesini zayıflatacağını vurguluyor.