May: AB ile Gümrük Birliği söz konusu değil

05 Şubat 2018

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit sonrasında Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği'nin sürdürülmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

May, "Gümrük Birliği'nde kalma politikamız yok. Herhangi bir şekilde Gümrük Birliği'nde yer almayacağız” dedi.

May'in sözcüsü ise, Brexit'ten sonra sürdürülecek gümrük ilişkisi konusunda geçen yıl önerilen iki ayrı seçeneğin hâlâ masada olduğunu söyledi. Sözcü, hükümetin her iki seçeneği de incelediğini ve hangisinin tercih edileceği kararı için bir son tarih belirlenmediğini bildirdi.

May'in hükümeti daha önce ya bir gümrük ortaklığı ya da çok sade ve karmaşık olmayan bir gümrük düzenlemesi önermişti.

May ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis, AB temsilcisi Michel Barnier ile görüşmelerin yeni turunu başlatmak üzere bugün Londra'da bir araya geliyor.

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Kaynak: Reuters