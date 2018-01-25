May: İngiltere, kripto paraya karşı harekete geçebilir

25 Ocak 2018

İngiltere Başbakanı Theresa May, kripto para birimi gibi alanlara çok ciddi şekilde bakmaları gerektiğini belirterek, "Tam olarak kullanım şekillerine, özellikle suçlular tarafından kullanılmalarına ilişkin olarak harekete geçilmesi gerekebilir" ifadesini kullandı.

Davos Zirvesi'ne katılan Theresa May, Bloomberg TV’ye verdiği röportajda, kripto olarak bilinen sanal para birimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

May, kripto para birimi gibi alanlara çok ciddi şekilde bakmaları gerektiğini belirterek, "Tam olarak kullanım şekillerine, özellikle suçlular tarafından kullanılmalarına ilişkin harekete geçilmesi gerekebilir" ifadesini kullandı.

"ABD ile her zamanki gibi güçlü bir ilişimiz var"

İngiltere Başbakanı, Davos'ta ABD Başkanı Donald Trump'la bugün yapacağı görüşmede, Suriye, Kuzey Kore ve İran gündemlerini ele alacaklarını ifade etti.

Trump ile ilki ülkenin karşı karşıya olduğu ortak dış politika sorunlarını görüşeceklerini belirten May, "ABD ile özel ilişkimiz her zamanki gibi güçlü" dedi.

Trump'tan Davos çıkarması