McGurk Kürt siyasi parti yetkilileriyle bir araya geldi

22 Mayıs 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ve beraberindeki heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 12 Mayıs genel seçimlerine hile karıştırıldığını iddia edip, seçimlerin tekrarını talep eden 4 siyasi partinin yetkilileriyle bir araya geldi.

McGurk, Süleymaniye kentindeki Goran (Değişim) Hareketi'nin parti merkezinde, Demokrasi ve Adalet için Koalisyon, Kürdistan İslami Birlik Partisi ve İslami Toplum Partisi yetkilileriyle 4'lü ortak bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD'li üst düzey yetkililerin 4 siyasi parti ile yaptığı görüşmenin ardından, Goran Hareketi Dışilişkiler Sorumlusu Hoşyar Ömer düzenlediği basın toplantında, "Seçim sonuçlarına itiraz eden 4 siyasi parti, aynı tavrı sergilemeye devam edip açıklanan seçim sonuçlarını kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin iptali ve tekrardan yapılması için Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna dilekçe verdiklerini ve kararlarından geri adım atmayacaklarını dile getiren Ömer, seçimlerde yapılan sahtekarlıktan tüm IKBY halkının açık bir şekilde haberdar olduğunu söyledi.

IKBY'de Kürdistan İslami Hareket Partisi ve Kürdistan Komünist Partisi dahil olmak üzere toplamda 6 siyasi parti özellikle Süleymaniye ve Kerkük'teki seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek, seçimlerin tekrarını istiyor.

Kürt partilerin yanı sıra Kerkük'teki Irak Türkmen Cephesi de oylarının çalınıp değiştirildiği iddiasıyla sayımın elle yapılmasını talep etmişti.

Irak'ın kuzeyinde seçime hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin siyasi partiler Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni suçluyor.

McGurk, Irak'ta genel seçimler yapıldıktan hemen bir gün sonra 13 Mayıs'ta başkent Bağdat'a gelerek ilk önce Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile bir araya gelmişti. ABD'li yetkili, ardından Erbil kentine gelerek sırayla Başbakan Neçirvan Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi Genel Başkanı Mesut Barzani ve Süleymaniye de ise Kürdistan Yurtseverler Birliği yetkilileriyle görüşmüştü.

Kaynak: AA