Meclis önündeki 'Gazze' kampına yasak: Alman polisinden sert müdahale

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerdeki üniversitelerde Gazze'ye destek ve İsrail'e tepki eylemleri sürerken, Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, Filistin destekçilerinin oluşturduğu 'Gazze'ye destek' kampını yasaklayarak tahliye etti.

Öğle saatlerinde Federal Meclis ile Başbakanlık arasında bulunan kampa gelen polis, duyuru yaparak kampın tahliye edilmesini istedi. Göstericilerin itiraz etmesi üzerine çıkan arbede de polisin zaman zaman şiddet uyguladığı görüldü. Polis çadırları sökerek kamp alanından dışarı çıkardı. Polisin müdahalesi sırasında diğer göstericiler "Utanın, utanın", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" şeklinde slogan attı.

Berlin'de Federal Meclis ve Başbakanlık arasında çadırların kurulduğu 'İşgale karşı işgal' (Besetzung Gegen Besatzung) hareketi 8 Nisan'da, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Nikaragua'nın başvurusuyla Almanya'nın İsrail'e askeri desteği dolayısıyla yargılanmaya başladığı günde başlamıştı. Kampı organize eden Jara Nassar, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Buradaki fikir, buna dikkat çekmekti; Almanya'nın suç ortaklığına ve İsrail'in Gazze'deki soykırımının aktif bir şekilde sağlamasına..." ifadelerini kullandı.

Nassar ve beraberindeki 10 kadar eylemci, polisin kampı tahliye etme çabaları karşısında yere oturarak Gazze'ye destek sloganları attı. Polis ise bu esnada ellerindeki megafonlarla eylemcilerden alanı terk etmelerini istemeyi sürdürdü. Berlin'deki Özgür Üniversite'de (Freie Universitaet) doktora öğrencisi ve Yahudi Sesi derneğinin üyesi olduğunu söyleyen Udi Raz, "ABD'de olanlara hayranlıkla bakıyoruz. Şu an durmamız gerektiğine inanmamız için hiçbir sebep yok" diye konuştu.

Filistin bayrağı renklerinde bir kippah (Yahudilerin ibadet ederken başlarına taktığı takke) takan ve polis müdahalesini cep telefonundan canlı olarak yayınlayan Raz, Yahudi eylemcilerin de kampa katıldığını ve bu hafta burada mum ışığında Hamursuz Bayramı yemeği yediklerini anlattı.

Raz, sözlerini şöyle sürdürdü: "İki haftadır Alman parlamentosunun önünde barışçıl olarak Gazze’de ateşkesin sağlanması ve İsrail’in uluslararası hukuku uygulaması için çağrıda bulunuyoruz. Fakat gücü elinde bulunduranlar bizi antisemitist, aşırıcı ve İsrail’den nefret edenler olarak suçladı. Berlin senatosu karar verdi. Bizi şimdi buradan göndermek istiyorlar. Uluslararası hukuku umursamıyorlar."

Almanya hükümetinin UAD nezdinde soykırımla suçlandığına dikkat çeken Raz, demokrasinin rafa kaldırıldığını belirterek "Filistinliler için uluslararası hukukun uygulanmasını istiyoruz. Ateşkesin sağlanmasını istiyoruz. Almanya hükümetinin Filistin'de insanları öldüren silahları İsrail'e sağlamamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya polisi, göstericilerden Yasemin Acar ve Cansu Kalender'i kimlik tespiti için kısa süreliğine gözaltına aldı. Acar, gözaltı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kolunun çok ağrıdığını ve doktora gideceğini ifade etti.