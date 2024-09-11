Meksika'da yargı reformu protestoları sürüyor! Yüzlerce kişi Senato binasına girdi

Meksika'da, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un önerdiği yargı reformunu protesto eden göstericiler, reforma ilişkin yapılan görüşme sırasında Senato binasına girdi.

Meksika'da hakimler, 22 Ağustos'ta, Obrador'un önerdiği yargı reformuna tepki olarak süresiz grev başlatmış, bu nedenle ülke genelindeki mahkemelerin "acil" davalar dışında 21 Ağustos itibarıyla süresiz olarak askıya alındığı açıklanmıştı. Hakimlerin grevinin, reform iptal edilene kadar veya Kongre ortak bir karar için yargıyla iletişim kurana kadar süreceği bildirilmişti.

Yargı reformu

Devlet Başkanı Obrador'un önerdiği yargı reformu, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini, adayların da Kongre ve yargı tarafından sunulmasını kapsıyor. Analistler, yargıçlar ve uluslararası gözlemciler ise bu durumun mahkemeleri az tecrübeli ve siyasi olarak önyargılı yargıçlarla dolduracağından endişe ediyor.