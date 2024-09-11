Meksika'daki Fracine Tropikal Fırtınası kasırgaya dönüştü

The Weather Channel'ın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, daha önce tropikal fırtına olan Francine'in güçlenerek 'kategori 1 kasırga'ya dönüştüğü belirtilirken, hızının da saatte 136 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi (NWS), kasırganın Meksika Körfezi'nin kuzey kıyılarını etkisi altına alacağını ve Texas kıyılarında küçük çaplı sellere neden olabileceğini duyurdu. Louisiana bölgesinde kasırga, Mississippi-Alabama sınırındaki bölgelerde fırtına ve New Orleans'ta tropikal fırtına uyarıları verildi.