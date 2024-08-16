Meksika'nın ilk kadın Devlet Başkanı Sheinbaum ekimde göreve başlıyor

Sheinbaum, konuşmasında kadınların tarih boyunca yok sayıldığını vurgulayarak, "Biz kadınlar geçmişte yok sayıldık. Çoğumuza, insanlığın gidişatının yalnızca erkekler tarafından şekillendirildiği bir tarih anlatıldı. Ancak bu görüş yavaş yavaş tersine döndü. Artık sadece büyük adamların değil, büyük ve güçlü kadınların da tarihe yön verdiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçimi kazanarak Meksika'nın başkanı olarak ilan edilmesinin ardından Sheinbaum, kadınların tarih sahnesindeki yerinin kabul edilmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu belirtti ve ekledi: "Bizleri silmek istediler, ancak yanıldılar. Kadınlar olarak, sadece tanınmakla kalmayıp, aynı zamanda büyük dönüşümlerin baş kahramanları olduğumuzu ve ulusun yönetimini de ellerimizle ve aklımızla yönlendirebileceğimizi biliyoruz" diye konuştu.