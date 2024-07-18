Menendez suçlu bulununca, Güney Kıbrıs fahri vatandaşlığı da iptal edildi

GKRY'nin Baf Belediye Başkanı Phaidonas Phaidonos'un başkanlığını yaptığı ve Menendez'e 'fahri vatandaş' unvanı ile kentin altın anahtarının verilmesine dair kararını iptal ettiği dünkü meclis oturumunda, Menendez'in yolsuzluk suçlarından yargılandığı mahkemenin jürisi tarafından suçlu bulunmasını dikkate alındığı vurgulandı.

GKRY'nin Baf Belediyesi, New Jersey Senatörü Robert (Bob) Menendez'e bu unvanı ve kentin altın anahtarını, Menendez'in 'uluslararası hukuk ilkelerinin, bağımsızlığın, demokrasinin, insan haklarının ve hukuk devletinin savunulması, ileri götürülmesi ve bu ilkelere saygı gösterilmesine yönelik faaliyetleri' nedeniyle verdiğini açıklamıştı.

Menendez 16 iddianın tamamından suçlu bulundu

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Bob Menendez, mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu. Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti. Menendez'in suçlu bulunduğu maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.